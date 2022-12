Pelé. O menino sem complexo de vira lata que se fez Rei do Futebol

Os azares dos anos 60

Pelé era já uma estrela consagrada no panorama mundial e, claro, no futebol brasileiro. Em 1961, fez um recorde que até hoje se mantém no Campeonato Paulista, marcando 155 golos nessa edição da competição pelo Santos. O talento do jogador continuava em pleno e a esperança da canarinha revalidar o título de campeã do mundo era evidente.

No entanto, Pelé não foi inteiramente feliz no Mundial de 1962, disputado no Chile. No primeiro jogo, contra o México, tudo parecia encaminhado, com o número 10 a fazer um golo e uma assistência. Mas, ao segundo jogo, contra a Checoslováquia, Pelé lesionou-se e teve de ficar de fora do resto do torneio.

O Brasil teve de partir para a vitória sem a sua estrela principal e, ironicamente, conseguiu chegar à final contra, precisamente, a Checoslováquia, a 17 de junho de 1962. O Brasil venceu por 3-1 e, por ter estado em campo em dois jogos, Pelé também recebeu a sua medalha de vencedor de mais um Mundial.

Quatro anos depois, não correu assim tão bem. No Mundial de 1966, em Inglaterra, Pelé foi alvo de faltas muito duras, logo no primeiro jogo, contra Bulgária, saindo lesionado. Depois de ter falhado a partida contra a Hungria, no derradeiro jogo, contra, curiosamente, um Portugal que caminhou para uma prestação histórica, Pelé voltou a jogar e voltou a lesionar-se, depois de ter sofrido duas faltas duras do português João Pedro Morais.

O Brasil ficou por terra na fase de grupos e, à época, devido à deceção da eliminação e à mágoa das lesões sucessivas em Mundiais, Pelé jurou que nunca mais disputaria um campeonato do mundo.