Fotogaleria. Adeus ao anfitrião do Mundial e primeira vitória para Carlos Queiroz

Começou a segunda volta da fase de grupos do Mundial 2022 e, com isso, chegou a eliminação do anfitrião. O Qatar perdeu com o Senegal e, com o empate entre Países Baixos e Equador, ficou sem hipóteses matemáticas de chegar aos oitavos de final. Continua tudo em aberto no grupo B, em que o Irão, de Carlos Queiroz, derrotou o País de Gales e a Inglaterra e os EUA anularam-se.

Esta sexta-feira no Qatar foi, também, mais um dia de proibição de tudo o que tenha a ver com arco-íris, símbolo da comunidade LGBTQ+, incluindo relógios. No entanto, houve uma bandeira que conseguiu passar despercebida.