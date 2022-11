Carlos Queiroz voltou ao lugar onde foi feliz e está a ser feliz outra vez

O currículo de Carlos Queiroz é extenso. Treinou as seleções jovens e AA de Portugal, orientou Sporting e Real MAdrid, foi adjunto de Alex Ferguson no Manchester United. Tem no palmarés um Europeu sub-16, dois Mundiais sub-20, uma Supertaça de Espanha, uma Taça de Portugal e uma Supertaça Cândido de Oliveira.



No Irão, é lenda, pelos dois Mundiais para que apurou a seleção daquele país. Na próxima terça-feira, frente aos EUA, terá oportunidade de engrandecer a lenda, com um inédito apuramento para os oitavos de final de um Campeonato do Mundo. Na opinião de Tulipa, Carlos Queiroz merecia ser avaliado pelos portugueses sob uma luz mais positiva:

"Por norma, em Portugal, ligamos sempre à parte negativa do que acontece no trabalho das pessoas, mas o que é certo é que a história do Carlos Queiroz é uma história rica para Portugal. Não é uma história triste."