Gonda passou pelo Portimonense e agora é o "Benji Price" do Japão

Apesar de disputarem o mesmo lugar, Ricardo Ferreira e Gonda fizeram uma boa amizade.

"Chegou a trazer-me uma camisola da seleção do Japão, tínhamos uma relação muito boa no dia a dia e no trabalho e de correções. Lembro dele me dizer para experimentar fazer coisas de outra forma. Ajudávamo-nos. Todos queremos jogar, mas acima de tudo estava o nosso caráter e fico muito contente de trabalhar com ele, queríamos o bem um do outro. Ainda hoje trocamos mensagens. Quando eu vim para a Eslováquia foi dos primeiros a dar-me os parabéns a dizer que gostaria que nos encontrássemos. Foi uma bonita relação que se criou", afirma.

Tendo trabalhado de perto com Gonda, Ricardo não ficou surpreendido com a exibição no maior dos palcos: "Resiliência é a palavra certa, é preciso ser muito forte mentalmente. O penálti é discutível, mas sendo assinalado, o erro acaba por ser sempre do guarda-redes. Ele percebeu que teria de lidar com isso, bola para a frente e engatou para uma exibição fantástica".

A par do fenómeno mundial da série "Oliver e Benji", Ricardo Ferreira assume que "só faltou mesmo o chapéu" para Gonda ser o Benji Price da realidade. E as calças também.

No desenho animado, Benji Price acaba mesmo por vencer o Campeonato do Mundo, ainda que nas camadas jovens. Depois da vitória contra a Alemanha, que afinal não ganha sempre no fim dos 90 minutos, Gonda e os restantes "Oliver Tsubasas" da seleção alimentam a esperança do Japão no Mundial do Qatar.