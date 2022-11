Al Dawsari, o acrobata que criou um feriado na Arábia Saudita

Com o número 10 nas costas, Salem Al-Dawsari falhou uma receção na área, mas foi a tempo de recuperar a bola, virar-se para a baliza, fintar Rodrigo De Paul e colocar a bola no ângulo superior da baliza com um fortíssimo remate. Emi Martínez ainda desviou com a ponta da luva, mas não havia como evitar o golo.

A celebração do golo foi igualmente icónica, com uma pirueta que levou os milhares de sauditas ao delírio nas bancadas, que tiveram apenas de atravessar a fronteira para pintarem de verde, cores da bandeira, muitos dos lugares do Estádio Lusail.

Tuck foi diretor técnico do Al-Hilal em 2018/19, quando Jorge Jesus era o treinador da equipa principal e orientava o novo herói saudita. O golo faz parte de um movimento habitual do habilidoso avançado, tal como o festejo.



"O Salem [Al-Dawsari] era um bom profissional e que nos treinos e em alguns jogos marcava golos deste género: cortar para dentro, vindo da esquerda, e colocar a bola no lado contrário da baliza. Individualmente era muito forte e fisicamente também, daí a facilidade do mortal depois dos golos. É uma característica dele, tal como enrolar os pulsos com fita. É um acrobata, digamos assim", diz à Renascença.