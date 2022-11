Fotogaleria. "É feriado", o borrego está morto

Continua o debate sobre os direitos humanos no Qatar. Helle Thorning-Schmidt, antiga primeira-ministra da Dinamarca, marcou posição, ao assistir ao encontro da sua seleção frente à Tunísia com um vestido com as cores do arco-íris - proibido no Mundial e no país anfitrião - nas mangas, a fazer lembrar uma braçadeira.

Jan Vertonghen, capitão da Bélgica, admitiu temer marcar posição sobre as violações de direitos humanos no Qatar, sob pena de ser impedido de jogar.

"Nunca experienciei isto antes no futebol e espero nunca mais experienciar, porque não é bom. Estamos a ser controlados. Não gosto de fazer declarações políticas, mas até tenho medo de dizer alguma coisa sobre isto. Estamos apenas a dizer coisas normais, como 'não ao racismo e à discriminação', e nem isso podemos dizer", lamentou o antigo jogador do Benfica, em conferência de imprensa.

Vertonghen diz que o jogador que usar a braçadeira arco-íris estará a prejudicar-se.