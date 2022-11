Abram alas ao Noppert. O gigante que van Gaal despertou no Mundial

"Lancei Van der Sar com 19 anos"

Van Gaal surpreendeu ao colocar Noppert na baliza no primeiro jogo do Mundial. Restava ao guarda-redes mostrar-se ao mundo e o porquê dos guarda-redes de Ajax e Feyenoord, dois históricos do futebol neerlandês, terem ficado no banco.

A primeira internacionalização foi memorável: os Países Baixos venceram o Senegal por 2-0 e Noppert esteve em evidência com várias defesas importantes.



Não é a primeira vez que Louis van Gaal surpreende na baliza. Na última presença dos Países Baixos num Mundial, em 2014, o treinador trocou de guarda-redes para as grandes penalidades nos quartos de final frente à Costa Rica.

Cillessen deu lugar a Tim Krul, que foi herói e defendeu as penalidades de Bryan Ruiz e Umaña, qualificando a "laranja mecânica" para as meias-finais.

Questionado no fim do jogo com o Senegal em relação à titularidade do guarda-redes, van Gaal desvalorizou o histórico do guardião do Heerenveen: "Um risco lançar o Noppert? Eu dei a titularidade ao Van der Sar quando ele tinha 19 anos".