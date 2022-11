Fotogaleria. Protestos num dia sem braçadeiras pela igualdade no Mundial

VEJA TAMBÉM:

Depois do jogo de abertura, o Mundial teve hoje o seu primeiro dia de competição intensa, com as vitórias de Inglaterra, Países Baixos e o empate entre País de Gales e Estados Unidos.

O dia ficou também marcado pela proibição da FIFA da utilização de uma braçadeira com mensagem social. As sete seleções europeias que pretendiam utilizar uma braçadeira de capitão inclusiva, contra a discriminação existente no país anfitrião cederam à ameaça de processo disciplinares por parte da FIFA.