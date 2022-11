Quanto custa organizar um Mundial no deserto?

Os números ganham contornos ainda mais megalómanos quando comparados com anteriores edições do Campeonato do Mundo: nunca uma prova custou mais de 15 mil milhões a ser preparada e o valor investido nos últimos seis mundiais é cinco vezes inferior ao Mundial do Qatar por si só.

A prova disputada no Brasil, em 2014, era até aqui o Mundial mais caro e custou cerca de 14 mil milhões de euros a preparar, com a última edição na Rússia, em 2018, a não ter custado mais do que 12 mil milhões de euros.

Mas será que o valor justifica o investimento? Alguma vez valeu a pena gastar milhares de milhões de euros para organizar um evento que dura apenas um mês?

O retorno económico imediato é pouco, dado que tanto a receita dos bilhetes, como a publicidade e os direitos de transmissão dos jogos vão inteiramente para a FIFA, que estima custos de 1,5 mil milhões de euros com estas operações e cerca de 4,5 mil milhões de receitas, para um lucro de 3 mil milhões de euros.