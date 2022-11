Carlos Carvalhal: "David Carmo vai conseguir corresponder às expectativas no FC Porto"

Carlos Carvalhal acredita no sucesso de David Carmo no FC Porto. O treinador lembra, em entrevista a Bola Branca, que o central está, agora, num clube onde a exigência de vencer é maior e explica que os erros fazem parte do crescimento.

O ex-treinador do Sporting de Braga, que acaba de assinar contrato com o Celta de Vigo, da Liga espanhola, foi o grande responsável pela afirmação de David Carmo no Minho, permitindo a sua transferência para o FC Porto, onde tem cometido alguns erros criticados pelo treinador Sérgio Conceição.

Apesar dos contratempos, Carvalhal acredita que o seu ex-jogador conseguirá impor-se, apesar do "salto de exigência".

"O Sporting de Braga é um grande clube que tem jogado mais na Liga Europa, o FC Porto é um grande clube que tem jogado mais na Liga dos Campeões. O FC Porto joga declaradamente para o título, tem a obrigação de vencer os jogos todos. Há aqui uma exigência competitiva superior", sustenta.

Carlos Carvalhal lembra que há alguns aspetos técnicos que devem ser lembrados, como o facto de David Carmo ter jogado, na temporada passada, "numa linha de três centrais a atacar pelo meio":

"Estava sempre protegido à sua esquerda, normalmente pelo Diogo Leite. No FC Porto, joga numa linha de quatro e, à sua esquerda, tem o Zaidu, que é muito ofensivo. Normalmente, nos momentos de transição defensiva, tem um espaço maior para percorrer. Há sempre uma adaptação e o David está neste processo. Há uma exigência do treinador e o Sérgio Conceição faz bem em ser exigente. O David está a cometer alguns erros no seu processo de evolução, o que é natural. Basta ver que o António Silva no Benfica também já cometeu alguns erros. São situações naturais no processo de amadurecimento de um jogador. Penso que o David Carmo vai conseguir corresponder às expetativas, é bom jogador, é bom menino."