Oficial. Ucrânia junta-se à candidatura de Portugal e Espanha ao Mundial 2030

Fernando Gomes explicou, já questionado pelos jornalistas, que a proposta foi da candidatura: "Partiu das pessoas que em 2018 iniciaram um processo que tem conduzido a candidatura ibérica. Não somos indiferentes ao que se passa no mundo. Perguntamos à UEFA se a ideia fazia sentido, recebemos sinal positivo e foi daí que começou até hoje estarmos aqui".

A ideia parte do pressuposto que, em 2030, a guerra já tenha terminado: "Faltam oito anos. Estamos convencidos que serão encontrados os mecanismos para que exista paz na Europa nessa altura".

Para o português, a distância geográfica entre os dois países ibéricos e Ucrânia não é problema, dando o Euro 2020 como exemplo.

"A lógica geográfica é que estamos inseridos na Europa. Ucrânia é um país europeu, é uma candidatura europeia. Não é preciso recuar muito, há um ano tivemos um Campeonato da Europa jogado entre Londres e Baku, no Azerbaijão", explica.

Por agora, ainda não há detalhes concretos sobre a integração da Ucrânia: "Madrid é a sede institucional, a sede administrativa é Lisboa. Isso continua igual. Agora é o momento para a delegação ucraniana se unir. É um momento muito inicial ainda. Nos próximos meses teremos mais informações".

De acordo com o "The Times", jornal britânico que avançou a notícia, a Ucrânia poderá receber os jogos de um dos grupos do torneio.

Portugal e Espanha já anunciaram a intenção de candidatura em 2020. O protocolo foi assinado em outubro desse ano, no estádio do Algarve e a candidatura foi anunciada em 2021, antes do Campeonato da Europa, num amigável entre as duas seleções em Madrid.