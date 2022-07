Mauro Jerónimo, um treinador português que se quer destacar no Vietname

Mauro Jerónimo é um treinador português à procura de afirmação no Vietname. O jovem técnico de 34 anos, natural dos Açores, é é atualmente o treinador do CLB Bong Pho Hien, que disputa a segunda divisão, e que ocupa o quarto lugar da classificação.

Em entrevista a Bola Branca, assume que o objetivo é destacar-se e chegar à I Liga: "O projeto tem estado a correu muito bem. As condições de trabalho são excelentes. Não podia pedir melhor. Em termos profissionais é bom, e eu tenho os meus objetivos. Conto em um ou dois estar treinar na Superliga", deseja.

O português faz parte de um projeto global do Vietname, que tem como grande objetivo marcar presença no Mundial 2026.

"Eles estão a investir muito aqui, porque o Vietname tem um sonho muito grande, que é chegar ao Mundial. Têm o sonho de chegar ao Mundial 2026. Têm investido muito nos clubes, na formação de treinadores e na evolução das infraestruturas. E depois as pessoas são apaixonadas por futebol. Aqui um jogo com uma seleção por exemplo de sub-23, tem no estádio 45 a 50 mil pessoas, o que significa que há um consumo muito grande do futebol, e isso motiva-me porque me sinto feliz e realizado por também estar a contribuir para o desenvolvimento do futebol aqui no Vietname", atira.

Mauro Jerónimo está desde 2019 no Vietname e revela como chegou ao país asiático.

"Tinha estado a trabalhar na China, já estava à volta de três anos. Primeiro, fui para trabalhar na Academia do Figo, enquanto estive lá trabalhar, surgiu uma oportunidade de trabalho numa equipa China League 2, e conheci um treinador francês chamado Philippe Troussier, que treinou inúmeras equipas africanas e mundiais. Gostou do meu trabalho, trocamos contacto e passados dois anos ele convidou me para integrar este projeto aqui no Vietname e cá estou, já vai fazer quatro anos de agosto", revela.



O jovem treinador conta com passagens pela formação do Benfica, Pinhalnovense, Vitória de Setúbal, Evagoras Paphos (Chipre), Fujian Chaoyue. Foi selecionador sub-19 do Taiwan e coordenador técnico do Vietname, dos sub-17 aos sub-23.

O exemplo raro de Henrique Calisto

No Vietname a contratação de treinadores não asiáticos é uma raridade, como revela Mauro Jerónimo: "O mister Henrique Calisto teve aqui sucesso há cerca de uma década e foi um dos poucos treinadores estrangeiros que esteve no Vietname, e que conseguiu ter sucesso. Do continente europeu muito raramente aparece um treinador".

"O mister Ricardo Formosinho também esteve cá há uns anos, antes de integrar a equipa técnica de José Mourinho e penso que não esteve mais do que um ano. Entretanto, nos últimos anos tem sido muito mais treinadores da Coreia do Sul e Japão, o que denota que não têm uma grande ambição de trazerem treinadores fora do continente asiático. Eles também acreditam muito no treinador local e investem muito no treinador local. Eu sou uma exceção, para já tem estado a correr bem, mas vamos ver", afirma.