Portugal, história e estrelas. Guia completo do Europeu feminino de futebol

A fase final do Europeu feminino de futebol arranca esta quarta-feira, em Inglaterra, com 24 seleções, entre as quais Portugal.

A seleção nacional foi repescada devido à exclusão da Rússia de todas as provas da UEFA, devido à invasão à Ucrânia. Apesar da entrada tardia, Portugal deu bons sinais nos amigáveis com Grécia e Austrália e parte para Inglaterra com o objetivo de fazer melhor do que em 2017.

Na sua primeira participação de sempre na fase final de uma grande competição de seleções, Portugal terminou a fase de grupos no quarto e último lugar, atrás de Inglaterra, Espanha e Escócia.

Fazer melhor no Euro 2022 não será nada fácil: Portugal está inserido no grupo C, com o vigente campeão europeu, os Países Baixos, a vice-campeã olímpica Suécia e a Suíça, uma equipa não tão cotada mas de "ranking" FIFA superior à equipa das quinas (20 contra 30) e com jogadoras nos melhores campeonatos do mundo.

A Renascença conta-lhe tudo o que há para saber sobre cada seleção em prova, a começar pelo grupo de Portugal.

Grupo C

Portugal



Ranking FIFA: 30

Apuramento: Repescado

Melhor resultado: Fase de grupos (2017)

Resultado em 2017: Fase de grupos

Selecionador: Francisco Neto

Capitã: Ana Borges (Sporting)

Inês Pereira (Servette, Suíça), Tatiana Pinto (Levante, Espanha) e Suzane Pires (Ferroviária, Brasil) são as únicas jogadoras em clubes estrangeiros. Pires foi convocada para suprir a baixa de última hora de Andreia Jacinto (Sporting/Real Sociedad, Espanha), por lesão.