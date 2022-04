Steven Vitória e Eustáquio superaram México e EUA e agora querem desafiar o resto do mundo

Em outubro de 2012, a seleção de futebol do Canadá foi humilhada nas Honduras com uma derrota por 8-1, resultado que colocou por terra os sonhos de apuramento da seleção canadiana para o Mundial 2014, no Brasil.

Dez anos depois, o Canadá domina a qualificação para o Mundial 2022 e vence o grupo com Estados Unidos e México, que tiveram de esperar até à última jornada para confirmar presença no Qatar.

Em janeiro, o Canadá venceu confortavelmente em casa das Honduras, por 0-2, derrotando um fantasma antigo e cavando ainda mais o fosso entre as duas seleções. A seleção das Honduras não vai viajar para o Qatar no fim do ano.

Orientados pelo inglês John Herdman e com figuras como Alphonso Davies, do Bayern Munique, Jonathan David, do Lille, e Atiba Hutchinson, do Besiktas, o Canadá também tem a agradecer a uma "costela" portuguesa: Stephen Eustáquio, do FC Porto, é um dos motores do meio-campo, e Steven Vitória, central do Moreirense, é um dos capitães de equipa.

Em entrevista à Renascença, Steven Vitória diz que a qualificação para o Mundial, a primeira desde 1986, muda o "país para sempre".

"A qualificação para o Mundial é, sem dúvida, um momento histórico para o país. Não só por irmos ao Mundial, mas porque sentimos que estamos a mudar o país para sempre, sermos uma inspiração para os jovens. Agora sim, podem sonhar perto de casa. Agora é uma realidade e, qualificando para este, serão dois Mundiais seguidos, porque o próximo é em casa. É uma fase que pode e vai, porque estamos já a sentir isso, mudar o país para sempre. Estamos muito felizes com este momento único", disse ao telefone com a Renascença, ainda no Canadá.



Para além do Qatar, o Canadá tem ainda presença assegurada no próximo Mundial, em 2026, que será organizado pelos Estados Unidos da América, México e Canadá.

Para Mauro Eustaquio, atual treinador-adjunto do York United FC, do Canadá, e irmão do internacional Stephen, longos vão os dias em que o Canadá sofria para vencer na sua região.

"O Canadá tem passado um mau bocado, ainda hoje se fala bastante da derrota contra as Honduras. Vive-se como um pesadelo. Hoje em dia conseguimos ganhar e ter jogos confortáveis contra essas seleções e conseguimos competir olhos nos olhos com os Estados Unidos e México. Nunca tinha acontecido e não acontece só num jogo. Todos os jogos contra essas seleções são competitivos e não se sabe quem vai ganhar. É muito bom para o país", analisa.

Os dados comprovam a teoria de Mauro. Não só o Canadá venceu a qualificação para o Mundial da CONCACAF (Confederação de Futebol da América do Norte, Centro e Caraíbas), como bateu o México e Estados Unidos em solo canadiano e empatou fora de portas.