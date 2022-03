Reino Unido congela bens de Abramovich. O que é que vai acontecer ao Chelsea?

O oligarca russo, com nacionalidade portuguesa, Roman Abramovich vai ter os seus bens congelados no Reino Unido.

É uma das sanções diretas mais recentes do governo britânico para prejudicar o circulo fechado de Vladimir Putin.

De acordo com Londres, o património e ativos de Abramovich equivalem a cerca de 18 mil milhões de euros, que agora estarão congelados.

A componente mais mediática destes ativos é o Chelsea, clube do qual o oligarca é dono.

A Renascença explica o que vai acontecer ao clube inglês.



Em que situação fica o Chelsea?

O clube será alvo de uma espécie de "nacionalização".

A principal consequência é que Abramovich não poderá vender o Chelsea, no imediato.

No entanto, uma fonte governamentoal citada pelo The Guardian e pela BBC indica que o oligarca russo poderá requerer uma licença especial que lhe permitirá avançar com a venda, desde que prove que não sairá beneficiado da transação.

O Chelsea pode continuar a competir?

Sim. O Chelsea pode continuar a jogar nas competições nacionais e internacionais respetivas.

O Chelsea já jogou esta quinta-feira, contra o Norwich e vai disputar a segunda mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões, para a semana, contra o Lille.

Na partida desta tarde, a equipa entrou em campo sem patrocinador na camisola.

A "Three", empresa de telecomunicações, suspendeu o contrato com o clube inglês, o que implica deixar as camisolas e vários espaços no estádio. Em causa, uma verba a rondar os 48 milhões de euros por ano.

Outros patrocínios, como a Nike, a Hyundai e a Hublot, estão a ponderar o que fazer no futuro com a ligação ao Chelsea.