Rui Casaca vibra com conquistas de Abel e não prevê regresso próximo a Portugal

O próximo passo do treinador português, apesar de todo o interesse que poderá estar a gerar, será ainda no clube paulista, acredita Casaca. Com duas Libertadores, uma Recopa (supertaça sul-americana e uma Copa do Brasil, Abel poderá ter no seu horizonte a conquista do título que lhe falta: ser campeão brasileiro.

"Ele tem confiança total da presidente, tem um crédito muito grande no clube. É muito admirado por toda a gente dentro do clube e pela massa associativa. Ele sente-se bem no clube", observa, alimentando o cenário de continuidade no Palmeiras, com o objetivo de vencer o Brasileirão, antes da despedida.

"Sucesso merecido de um ser humano fantástico"

Casaca trabalhou três anos com Abel Ferreira em Braga e vive as conquistas do treinador como suas. O antigo diretor-geral dos minhotos manifesta grande felicidade com o sucesso "merecido" de uma pessoa que admira.



"Falar do Abel para mim é uma alegria muito grande. Além de treinador, ele tem a seu favor o facto de ser um ser humano incível. Preocupa-se muito com os amigos e com a família. E transporta isso para o aspeto profissional. É um treinador muito minucioso, estuda muito as equipas. Fico muito contente por ele, porque como treinador e ser humano é fantástico", afirma, nestas declarações a Bola Branca.