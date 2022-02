Desporto mundial também aperta o cerco à Rússia

No que diz respeito ao "play-off" de acesso ao Mundial 2022, no Catar, todas as seleções emparelhadas com a Rússia já anunciaram que não vão a jogo, independentemente da decisão de se realizar em terreno neutro. A meia-final está agendada para dia 24, frente à Polónia, que foi a primeira a boicotar o jogo.

Também as duas seleções da outra meia-final, Suécia e República Checa, que poderiam jogar frente à Rússia, caso esta seguisse em frente, anunciaram que não vão a jogo.

Isto deixa a FIFA e a UEFA com apenas duas opções: ou a Rússia se qualifica diretamente para o Mundial, visto que as restantes três seleções se rejeitaram a jogar, ou remove a seleção russa do Campeonato do Mundo. De qualquer modo, não resta muito tempo para que as organizações que tutelam o futebol possam decidir sobre o assunto.