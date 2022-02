​Ronaldo faz 37 anos e já tem convite para o fim da carreira

Carreira dourada do melhor do mundo em cinco ocasiões

Antes de chegar ao Sporting, Cristiano Ronaldo ainda alinhou na Nacional da Madeira dos 10 aos 12 anos. Em 1997 ingressou nos sub-15 do Sporting, com 12 anos de idade.

Na Academia Sporting, o craque português cedo foi chamado à equipa principal pelo treinador romeno Lazlo Boloni. Estreou-se com 17 anos e depois de uma época em Alvalade no plantel principal saltou para o Manchester United de Alex Ferguson, no verão de 2003. Tinha 18 anos.

No clube inglês alinhou seis épocas. Ganhou 3 vezes a Premier League e foi campeão europeu em 2008. Fez 292 jogos e 118 golos no emblema inglês. No verão de 2009 tornou-se no jogador mais caro da história do futebol, para a época, com uma transferência para o Real Madrid, cifrada em 94 milhões de euros e uma cláusula de rescisão de mil milhões.