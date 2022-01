CAN não terá transmissão televisiva. Portugal "deveria dar mais atenção à festa do futebol africano"

Paulo Duarte, hoje com 52 anos, é um selecionador com muita experiência no futebol africano. Esteve oito anos no Burquina Fasso, dois no Gabão e é atualmente o treinador do Togo, onde arrancou em 2021 um novo projeto. Esteve em três fases finais da CAN, o "expoente máximo do futebol africano".

"É o auge para uma seleção, tirando o Mundial, mas nem todas as seleções têm a felicidade de lá chegar. Costumam ser sempre as mesmas. A CAN é o que todos ambicionam jogar e ganhar. É o coroar da festa do futebol africano. Muitos dos países africanos vivem politicamente do futebol. As dificuldades e necessidades são encobertas com os sucessos no futebol. A CAN motiva os africanos", conta, à Renascença.

Em 2017, a caminhada teve um duplo sabor para o treinador: "Teve dois paladares diferentes, porque o título estava nas mãos, mas sentimos o dissabor de perder as meias-finais nos penáltis. Conseguimos 68% de posse de bola contra o Egito, dominámos e criámos. Fomos considerados a equipa que melhor futebol praticou naquela CAN, mas perdemos o acesso a final. Éramos uma equipa que transpirava qualidade e confiança e iria terminar a final como começou, frente aos Camarões".

Paulo Duarte lamenta que não haja transmissão para Portugal

O treinador lamenta que a CAN não tenha transmissão televisiva, até porque vê o futebol africano cada vez mais integrado em Portugal.

"Portugal já percebeu que o mercado africano se calhar é mais apetecível e barato do que outros, como o brasileiro. Se não quer dar visibilidade e atenção à CAN é porque o povo português não exige e não está interessado, mas a realidade é que o futebol africano está em Portugal. Para mim, como treinador, gostaria que a notoriedade e visibilidade do futebol africano fosse maior, porque há talento em África. E é uma contradição, porque os clubes europeus têm todos africanos de talento nas equipas", contesta.