Clubes e pandemia ameaçaram, mas a CAN arranca este domingo

Arranca, neste domingo, a mais importante prova de seleções africanas. A Taça das Nações Africanas (CAN) arranca a sua 33ª edição a 9 de janeiro e durará cerca de um mês, nos Camarões, com final marcada para o dia 6 de fevereiro.

O futebol de seleções regressa a África, numa edição com polémica em torno da dispensa dos jogadores dos campeonatos europeus e com a pandemia a afetar as seleções, no continente com menor percentagem de população vacinada.

A prova era suposto ter sido disputada em janeiro do ano passado, mas a pandemia levou ao adiamento para este ano.

Apesar de ser uma competição com menor visibilidade em comparação com o Europeu ou Copa América, a prova tem grande importância no continente, com forte tradição ligada ao futebol.

"Percebi a importância desta competição para os africanos. Todos os jogadores querem participar na prova para se tentarem valorizar. A intenção de todos é mostrar o seu futebol, dar nas vistas e ser contratados por clubes de grande dimensão. Até para as próprias federações africanas, o CAN é extremamente importante", admite à Renascença o treinador português Litos, que trabalhou em Moçambique.

Quando começa a prova e qual o formato?

O pontapé de saída da CAN está agendado para este domingo, dia 9, com a seleção organizadora, os Camarões, a receberem o Burquina Fasso, às 16h00, no Estádio Olembe, com capacidade para 60 mil espectadores, que será também o palco da grande final.

A CAN está organizada de forma semelhante às outras grandes provas de seleções. Há seis grupos de quatro equipas, em que os dois primeiros classificados qualificam-se para os oitavos de final da prova, assim como os quatro melhores terceiros classificados.

Quais os representantes dos PALOP?

Dos cinco Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa - Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique e São Tomé e Príncipe-, apenas duas seleções conseguiram qualificar-se para a fase final da CAN.

Angola ficou em último lugar do grupo D de qualificação, atrás dos qualificados Gâmbia e Gabão. Moçambique ficou também em último lugar do grupo F. Camarões e Cabo Verde seguiram para a prova.

São Tomé e Príncipe foi a seleção menos competitiva na qualificação para a CAN, sem qualquer ponto somado. Gana e Sudão qualificaram-se para a CAN no grupo C. Resta a Guiné-Bissau, que se qualificou no grupo I, atrás do Senegal e à frente do Congo e Essuatíni.