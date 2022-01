Covid-19 limita seleção de Cabo Verde, mas não mexe na ambição

Objetivos mantêm-se intactos

Apesar de todas estas condicionantes, Mário Semedo mantém intactos os objetivos a seleção na competição. "O grupo mantém as mesmas expetativas e os nossos objetivos estão intactos. Nós vamos contar com as nossas forças e vamos encarar a primeira fase com o objetivo de passar à fase seguinte", afirma.

Cabo Verde está no Grupo A da CAN, com Camarões, Burquina Fasso e Etiópia. O presidente da federação cabo-verdiana destaca que a equipa tem tido bons resultados com Camarões e Burquina. Será a primeira vez que Cabo Verde vai defrontar a Etiópia, uma equipa menos cotada, mas que merece atenção.

"Tem havido uma evolução nas seleções africanas, tem havido muito investimento por parte dos respetivos governos que resulta num 'upgrade' dessas seleções e não equipas fracas", sublinha.

Cabo Verde e Guiné-Bissau são os representantes dos PALOP (Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa) na Taça das Nações Africanas, que se realiza nos Camarões, entre 9 de janeiro e 6 de fevereiro.

A estreia dos "tubarões azuis" está agendada para domingo, primeiro dia da competição, frente à Etiópia, às 19h00.