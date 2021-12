Toni Conceição quer vencer a CAN e levar os Camarões ao Mundial

O treinador português Toni Conceição quer vencer a Taça das Nações Africanas (CAN) com a seleção dos Camarões e quer carimbar a presença na fase final do Mundial 2022, do Qatar.

Aos 60 anos, o técnico português entra no terceiro ano à frente da seleção dos Camarões e sente que está a chegar o momento das grandes decisões na seleção.

“Só tenho um caminho que é ganhar. Chegar à final da CAN e ganhar e apurar a equipa para o Mundial 2022 são os dois objetivos claros que estão em cima da mesa”, refere o treinador português numa entrevista a Bola Branca.

A CAN realiza-se precisamente nos Camarões, entre 9 de janeiro e 6 de fevereiro de 2022. Logo a seguir, no final do mês de março, realiza-se o "play-off" de apuramento do Mundial do Qatar. Toni Conceição assume que os próximos três meses devem decidir o seu futuro na seleção.

“Quando fui contratado deram-me liberdade para tomar as decisões técnicas e definiram os objetivos. Sei o que me espera, é ganhar ou ganhar. Se a CAN não correr bem e o "play-off" também não correr bem, o mais certo é chegarmos ao final de março e cada uma das partes seguir o seu caminho”, admite Toni Conceição, num discuro confiante mas também realista.