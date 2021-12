Desafio ganho de Renato Paiva. "Só eu sei o que doeu sair do clube do meu coração"

O treinador português Renato Paiva acredita que a saída do Benfica para o Independiente del Valle foi "uma aposta ganha", depois de ter conquistado o primeiro título de campeão da história do clube do Equador.

Em declarações a Bola Branca, horas após a conquista, o técnico não esqueceu Jaime Graça, antigo jogador e coordenador técnico do Benfica, a quem dedicou o êxito. Renato Paiva desabafa que "só eu sei o que doeu sair do clube do meu coração".

O português deixou o Benfica depois de 18 anos no clube, por sentir que "necessitava de um desafio nas ligas profissionais", depois de uma carreira construída na formação do Seixal.

Aos 51 anos, é campeão da liga equatoriana, e a cobiça de outros emblemas "apertou de certa forma", mas este é um momento de festejar o título inédito alcançado e de lembrar que tem "mais um ano de contrato".

A comitiva chegou a meio da madrugada à capital do país e Renato Paiva relata que antes de descansar iria juntar a equipa técnica para um festejo à portuguesa com "uma garrafinha de vinho tinto".

Segue-se "almoço em Quito, desfile pela cidade que terminará no estádio" e, antes do Natal, a viagem de regresso a Portugal para umas férias.