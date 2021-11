Pedri jogou, jogou, jogou e "rebentou". "Vai recuperar, mas há que parar para pensar"

A lesão de Pedri é mais grave do que se pensava e o jovem do Barcelona só tem regresso aos relvados estimados para 2022. João Aroso, antigo preparador físico do Sporting e atualmente comentador desportivo da Renascença, avisa que é necessário permitir a recuperação total.

Em declarações a Bola Branca, o antigo treinador adjunto da seleção nacional, com vasta experiência no contacto com a formação, manifesta confiança na recuperação total de Pedri. Contudo, salienta que a carga competitiva a que o médio internacional espanhol, que na quinta-feira completou 19 anos, tem sido sujeito é exagerada.

"Acredito que ele vai recuperar, mas é fundamental que haja cuidado na gestão física, fisiológica e até emocional destes jogadores. Por serem jovens, querem afirmar-se e jogar sempre, mas depois acontecem estes problemas de lesão que decorrem da carga competitiva a que estão sujeitos. O Pedri, no ano passado, ainda era júnior", assinala.