Palmeiras de Abel Ferreira luta hoje para ser bicampeão da Taça Libertadores

O plantel do "Fla" conta ainda com muitos dos protagonistas da conquista de há dois anos da Libertadores. Diego Alves, Filipe Luís, Rodrigo Caio, Arão, Éverton Ribeiro, De Arrascaeta, Gabriel Barbosa e Bruno Henrique continuam no plantel e juntam-se a jogadores como Andreas Pereira e David Luiz.

Até ao triunfo de Jorge Jesus em 2019, apenas um treinador europeu tinha conquistado a Taça Libertadores, o croata Mirko Jozic, que passou pelo Sporting, em 1991 pelos chilenos do Colo-Colo.

Abel Ferreira está há pouco mais de um ano no comando técnico do Palmeiras. Ergueu a Taça Libertadores em janeiro e a Taça do Brasil em março. Dois títulos que mereceram o reconhecimento do Presidente da República que condecorou o treinador com a Ordem do Infante D. Henrique e da Câmara Municipal de Penafiel que homenageou o treinador com a medalha de ouro da cidade.