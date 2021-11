Abel Ferreira quis abandonar o futebol. Hoje está a um passo de fazer história na Libertadores

Neste sábado volta a haver uma presença portuguesa na final da Taça Libertadores. Abel Ferreira detentor do troféu, comanda o Palmeiras, no jogo decisivo com o Flamengo, marcado para as 20h00 no Estádio Nacional de Montevideu, no Uruguai. É a final da 62ª edição da prova mais importante de clubes da América do Sul, iniciada em 1960.



As duas últimas edições da Taça Libertadores foram conquistadas por treinadores portugueses, curiosamente no comando dos dois emblemas que neste sábado discutem a final. Jorge Jesus venceu pelo Flamengo em 2019. Abel Ferreira triunfou pelo Palmeiras na época seguinte. Neste sábado, na final de Montevideu, Abel Ferreira procura bisar, o que seria inédito para um treinador europeu.

Até ao triunfo de Jorge Jesus em 2019, apenas um técnico europeu tinha conquistado a Taça Libertadores, o croata Mirko Jozic, que passou pelo Sporting, em 1991 pelos chilenos do Colo-Colo. Um treinador português ganhar três edições seguidas da Taça Libertadores é um dos acicates para a final de 2021.

Abel Ferreira está há pouco mais de um ano no comando técnico do Palmeiras. Ergueu a Taça Libertadores em janeiro e a Taça do Brasil em março. Dois títulos que mereceram o reconhecimento do Presidente da República que condecorou o treinador com a Ordem do Infante D. Henrique e da Câmara Municipal de Penafiel que homenageou o treinador com a medalha de ouro da cidade.