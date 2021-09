Regresso de Cristiano Ronaldo é "conto de fadas" tornado realidade para os adeptos do Manchester United

Euforia e entusiasmo são as palavras de ordem entre os adeptos do Manchester United, à medida que se aproxima a estreia de Cristiano Ronaldo. Com ou sem troféus, com ou sem Bola de Ouro, há uma coisa que todos esperam do internacional português, nesta segunda passagem pelo clube que o viu tornar-se uma estrela: golos. Muitos golos.

Cristiano Ronaldo pode reencontrar os adeptos do Manchester United no sábado, na receção ao Newcastle, a contar para a quarta jornada da Premier League. Em entrevista à Renascença, Mark Goldbridge, adepto dos "red devils" e dono do canal de YouTube "That's Football!", que tem mais de um milhão de subscritores, descreve o regresso do português ao Teatro dos Sonhos como um "conto de fadas".

"Na última década, Cristiano Ronaldo foi apontado ao regresso ao Manchester United todos os verões desde que saiu. E todos os verões eu disse: 'Seria um conto de fadas. Só vives uma vez e não quero saber se o Cristiano Ronaldo tem 26 ou 36 anos. Eu quero-o de volta ao Manchester United'. Estou nas nuvens. É um sonho tornado realidade", admite.

Natalie Burrell, apresentadora do podcast "All For United WFC", admite que está ansiosa por ouvir Old Trafford a gritar "SÍ!" com o avançado. O entusiasmo de alguém que é fã de Ronaldo "desde os 12 anos" é grande e a expectactiva ainda maior: "Espero grandes coisas dele."

"Estou ansiosa. Antes da chegada do Ronaldo, com as contratações que tínhamos feito, já esperava que lutássemos pelo título. Agora que ele está aqui, mais ainda. Vamos definitivamente lutar pela Premier League, temos de ser campeões. Mal posso esperar para ver o que ele fará e o que trará a esta equipa", assinala Natalie.

Mike Parrott, que escreve para o "Man United News", recorda que várias das suas "melhores memórias" como adepto foram com Cristiano Ronaldo, como a conquista da Liga dos Campeões, em 2008: "GAnhou tudo connosco e estou muito feliz por ele estar de volta."

Ashley Burns destaca que o regresso de Ronaldo ao United é bom para o clube e para a própria Premier League, que beneficiará "ter um dos melhores de todos os tempos" novamente a brilhar nos seus relvados.