Messi e o Barcelona. O fim de uma era que fica na história

A sua carreira internacional foi mais complexa. Messi que triunfava regularmente pelo Barcelona levou anos a ganhar um título pela sua Argentina.

O facto de ter saído tão cedo do seu país natal, e de ter feito toda a carreira de sénior na Europa, dificultou a sua relação com os exigentes adeptos sul-americanos e Messi teve dificuldades em lidar com as frustrações da seleção, chegando a anunciar a sua retirada.

Felizmente reconsiderou e a persistência deu resultados. A Copa América foi conquistada no melhor palco de todos, a casa do inimigo, pleno Maracanã.

Não ganhou um mundial, pelo menos por enquanto, pelo que dificilmente suplanta a lenda que foi Maradona, um jogador que, juntamente com Pablo Aimar, foi um ídolo para Lionel.