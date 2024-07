​Porque a Espanha é a justa campeã da Europa (e ainda a história do jogo e o melhor 11 do torneio)

Foi uma final que foi rapidamente do tenso e aborrecido para o patamar do aberto e emocionante. Os golos têm sempre um peso significativo na maior/menor abertura de uma partida que decide um título tão importante, mas a inteligência dos jogadores, a perceção do espaço certo a ocupar, a boa tomada de decisão e a execução técnica explicam muito do caminho para saber resolver quebra-cabeças.

A vitória da Espanha tem muito do poder criativo dos elementos da zona mais adiantada, mas também do cérebro em andamento que foi Fabián Ruiz ao longo de todo o torneio. A preocupação inglesa no primeiro tempo foi clara: utilizar referências individuais na marcação, com especial destaque para o acompanhamento de Foden a Rodri (colegas no City) e assim conseguindo limitar, entre o 4-2-3-1 e o 4-4-1-1, a construção mais ordenada da ‘roja' a partir dos médios - só Laporte dava algo de diferente a partir de trás. Stones impunha-se do outro lado, Saka agitava a partir da direita, com algum envolvimento de Walker e Shaw a subir a espaços na esquerda.

A saída de Rodri ao intervalo acabou por trazer uma interpretação diferente do jogo por parte dos ingleses. Zubimendi avançou para o lugar do médio ‘cityzen', ora procurando movimentos mais subidos, ora tendo Ruiz a fazer-lhe companhia na base. Foden ficou claramente mais perdido na referência de pressão que tinha face aos 45 minutos iniciais.

O 1-0 nasceu de um movimento de Fabián Ruiz mais aberto e baixo à direita, abrindo em Carvajal no flanco, com o lateral do Real Madrid a fomentar a ligação com Lamine Yamal, que foi até ao corredor central em ruptura para descobrir o extremo do outro lado (Nico Williams), para uma finalização precisa de pé esquerdo.