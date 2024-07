Desde 2000, só uma seleção campeã da Europa não jogou com imigrantes

Lendas francesas de origem africana



Falar da seleção francesa, vencedora do Euro 2000, é falar de uma coleção de atletas oriundos de outras geografias, em especial antigas colónias.

Na viragem do século, eram figuras dos "Bleus" Patrick Vieira, nascido Senegal e que viajou para França quando tinha oito anos, e Marcel Desailly, cuja família deixou o Gana quando ele tinha quatro anos.

Lilian Thuram e Christian Karembeu são casos um pouco diferentes, uma vez que nasceram em Guadalupe e na Nova Caledónia, respetivamente, ambos territórios pertencentes a França.

"Carrasco" de Portugal também tinha migrantes



Também a Grécia que conquistou o Euro 2004 tinha dois imigrantes na equipa.

Dimitrios Papadopoulos nasceu no Uzbequistão, então parte da União Soviética, e ainda se lembra da imagem do pai a correr para apanhar o comboio que levou a família para Atenas, quando o antigo jogador tinha apenas oito anos. Demis Nikolaidis só se mudou Alemanha Ocidental para a Grécia aos três anos de idade.

No Euro 2008, foi a Espanha a levantar a taça, com o médio-defensivo Marcos Senna, nascido no Brasil, no onze titular - antes da aparição de Sergio Busquets.

O então médio do Villarreal só chegou ao futebol espanhol aos 26 anos, em 2002, e por lá ficou por 11 anos, sempre no Submarino Amarelo. Ganhou nacionalidade espanhola em 2006; dois anos depois, foi considerado um dos melhores jogadores do Europeu.

Quatro anos depois, já sem Senna, a Espanha tornou-se na única seleção do século a sagrar-se campeã europeia sem imigrantes.