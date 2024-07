Dani Olmo, o espanhol que quase foi croata e que "se jogasse no Benfica valeria tanto como Félix"

As carreiras de Dani Olmo e João Félix estão ligadas desde 2019, por acaso de um confronto entre Dínamo de Zagreb e Benfica nos oitavos de final da Liga Europa, que muitas comparações gerou entre os jovens craques espanhol e português. Na altura, sorriram o Benfica, que avançou para os "quartos", e Félix, que, nesse mesmo verão, mudar-se-ia para o Atlético de Madrid, numa operação de 120 milhões de euros. Cinco anos mais tarde, porém, é Olmo que se encontra no topo da Europa.

"Se jogasse no Benfica, valeria tanto como João Félix", afirmou Nenad Bjelica, então treinador do Dínamo, sobre Dani Olmo, após a vitória da primeira mão sobre o Benfica, por 1-0. Os encarnados dariam a volta, no entanto, a comparação já estava feita e nenhum dos jovens - o português, na altura, com 19 anos e o espanhol com 20 - lhe escaparia. Dois jogadores talentosos, criativos, de cariz ofensivo e sobre cujo valor já muito se especulava. Difícil seria não estabelecer os paralelos.

A vida deu várias voltas num só ano. Em agosto de 2019, e depois de 20 golos e oito assistências em 43 jogos na primeira época pelo Benfica, João Félix rumou a Espanha por 120 milhões de euros (mais os seis milhões do custo da operação bancária). Dani Olmo, que aos 16 anos deixara a formação do Barcelona para ingressar na do Dínamo de Zagreb, e que aos 20 fora eleito Jogador do Ano na Croácia - distinção que em tempos Kramaric, Mandzukic e Kramaric também arrecadaram -, declarou a intenção de adquirir nacionalidade croata e começou, também, a mostrar interesse em representar a seleção dos Balcãs.

"Espanha é a minha pátria e estou muito feliz por ter jogado com os sub-21. Também treinei com a equipa principal, mas isso ainda não significa nada. O tempo dirá se jogarei com a Croácia ou com Espanha", disse o médio, já depois de se ter estreado pelos sub-21 espanhóis. Era um alerta para o então selecionador, Roberto Moreno, que respondeu à chamada: em novembro de 2019, Dani Olmo estreou-se pela seleção principal de Espanha, numa goleada frente a Malta, por 7-0 - em que marcou -, de qualificação para o Euro 2020. Adeus, Croácia.