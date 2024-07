Como (não) lançar um adolescente às feras da alta competição

Também foi por esta altura que Jude Bellingham, hoje em dia figura maior do Real Madrid e da seleção inglesa, surgiu no futebol profissional. Iniciou a primeira época como sénior (44 jogos), no Birmingham City, aos 16 anos e, aos 17, dava os primeiros passos de uma temporada com 46 partidas no Borussia de Dortmund. Bellingham e Yamal foram expostos em tenra idade à dureza física da alta competição.

Mário Monteiro alerta que "é preciso ter algum cuidado" com a gestão de um adolescente no desporto profissional, "sobretudo na aplicação da carga, ou seja, relativamente ao esforço físico, nomeadamente o trabalho de força, que é muito importante para o futebol".

"Agora, é precoce? Só o futuro é que o poderá dizer, mas penso que, no caso dos desportos coletivos, não se sente tanto quanto ao desporto individual, sobretudo no atletismo ou naquelas modalidades mais completas como o triatlo e o iron man", refere.

Carlos Pereira trabalhou durante vários anos na formação do Sporting e foi adjunto de Paulo Bento na equipa principal. Passaram-lhe pelas mãos jogadores como Cristiano Ronaldo, Luís Figo, Nani e Ricardo Quaresma.

Para o antigo treinador, no momento de lançar um jogador no futebol profissional, "acima de tudo, tem de se perceber qual é o estrato familiar do jovem".

"A família, o empresário e toda a estrutura envolvente têm aqui um papel super importante, no acompanhamento do dia a dia. Porque, depois, estes miúdos, com estas idades e já com uma visibilidade tão grande, começam a ter muito convívio e, às vezes, não são os convívios mais adequados. É todo um processo e tem de haver à volta deles uma proteção muito grande", alerta.

De repente, para um jovem que sobe com tenra idade à equipa principal, "as coisas depois parecem muito fáceis, aparece muito dinheiro, aparecem carros": "Há que ter aqui um grande, grande acompanhamento do seu dia a dia, para que estes jovens que prometem muito não tenham uma retirada precoce da vida futebolística."