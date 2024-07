Como (não) lançar um adolescente às feras da alta competição

Carlos Pereira admite que carregar os jogadores com 40, 50, 60 jogos por temporada desde a adolescência não é "uma prática adequada ao crescimento destes jovens" e pode levar a sequelas a médio, longo prazo.



"Tem de haver um acompanhamento ao nível muscular e de esforço. Há indicadores e exames que se fazem para os jogadores em esforço mais elevado e os clubes terão de controlar os minutos que eles vão jogando. Mas hoje em dia quando estamos a falar de um talento desta dimensão, o clube está preparadíssimo para fazer o controlo físico do atleta", ressalva.

No sentido da preparação física, Mário Monteiro também aponta o dedo a uma figura periférica ao clube, mas com forte presença no dia a dia de um jogador: "Às vezes, o maior inimigo das equipas técnicas são os personal trainers."

"Não têm nada a ver com o clube e, paralelamente a toda a preparação que é feita no clube ou na seleção, eles ocupam-se do jogador A, B, C ou D. Está na moda cada jogador gostar de ter o seu personal trainer e eu aceito isso, desde que ele esteja identificado com o preparador físico do clube e da seleção", vinca.

"Se houver um entendimento, poderá ser que as coisas sigam um bom caminho, mas normalmente o que é que acontece? Aquilo que é feito de preparação no clube ou na seleção depois é quase que duplicado outra vez com o personal trainer, porque o personal trainer gosta de mostrar serviço. Já tive experiências bastante más com isso, porque nós sabemos que fora do treino o atleta vai treinar outra vez e vai ter mais carga, quando só precisava, se calhar, de um trabalho de mobilidade, recuperação", acrescenta.



Mário Monteiro lamenta que alguns jogadores pensem que o trabalho que é feito na seleção ou no clube não é suficiente: "Isso é bastante errado."

Os precoces Jude Bellingham e Lamine Yamal vão defrontar-se no domingo, na final do Euro 2024, entre Inglaterra e Espanha, marcada para as 20h00, no Estádio Olímpico de Berlim, na Alemanha.