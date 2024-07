Aí está a final do Euro: é isto que tem de saber das equipas

Não era uma final completamente inesperada, tendo em conta que, seguindo o trajeto habitual, ambas terminavam em primeiro lugar nos respectivos grupos e assim só se poderiam cruzar no jogo decisivo. Pois bem, Espanha e Inglaterra cumpriram com os objetivos a que se propuseram no início do torneio e, com maior ou menor dificuldade, mais ou menos brilhantismo, vão estar na final de Berlim a discutir o troféu do Euro 2024.



O favoritismo pertence aos espanhóis. Ao longo dos seis jogos até aqui disputados no torneio, mostraram um modelo ofensivo arrojado, com o traço de futebol associativo que tantos sucessos deu a 'nuestros hermanos' há pouco mais de uma década e juntando nuances de um futebol enérgico, vibrante e acelerado que nos transporta, em versão melhorada, para a tão célebre ‘fúria' doutras eras da ‘roja'.



É do meio-campo que parte a cavalaria mais imponente da equipa de Luis de la Fuente. Rodri é o cérebro, a estabilidade, possivelmente o jogador mais completo desta formação. Fabián Ruiz afirmou-se neste Europeu, tanto na dimensão construtora, como a chegar à área. Não havendo Pedri, surge um Dani Olmo que adiciona a capacidade de definição e gosto pelo risco no último terço que falta ao médio do Barça.