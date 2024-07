​⚽ A volta ao Euro em 90 segundos. No Olympiastadion joga-se pelo quarto céu ou pelo desconhecido

Algumas horas depois de um antigo e quem sabe futuro Presidente dos Estados Unidos ter sido atingido num comício, a bola de futebol tem a hercúlea e impossível missão de devolver ao mundo alguma normalidade. Em Miami joga-se o Argentina-Colômbia, a final da Copa América. Em Berlim reúnem-se e resolvem-se todos os desaforos e suspiros europeus. Ou, como diz o dicionário, as respirações anelantes causadas por dor ou paixão que movem o ânimo.

Os ingleses vivem no seu ‘mood’ habitual, sem memória, tentando mascarar as feridas imensas desde 1966 (nunca venceram este torneio). Talvez por tocar um pouco disso a todos, para o bem e para o mal, os Pearl Jam continuem a cantar, como no sábado, em Lisboa, “hearts and thoughts they fade, fade away”.

Os espanhóis, profissionais do triunfo e do bom futebol (três Europeus na mala - 1964, 2008 e 2012), parecem perigosamente demasiado candidatos. Quando este jogo tem sido tão malvado para homens como Harry Kane, que “trocaria tudo na carreira por uma vitória”, cancelem-se os prognósticos.

Os holofotes derretem quando olham de soslaio Lamine Yamal e Jude Bellingham, dois projetos precoces de enormes futebolistas. A Inês Braga Sampaio foi perceber os cuidados e os perigos a ter na hora de lançar um adolescente às feras da alta competição. O assunto é sério.

A final do Campeonato da Europa, que terá dois monarcas apaixonados por desporto na tribuna, joga-se este domingo, às 20h00. Luis de la Fuente prevê vida difícil. Gareth Southgate, salpicado pelo infortúnio de 1996, falou em sonhos. Jesús Navas quer repetir o que já viveu. Para saber tudo sobre o jogo e o que podemos esperar, basta ler o texto do comentador Francisco Sousa.

🕹️ O futebol foi isto

Mais uma vez temos de mirar para as Américas: Canadá 2-2 Uruguai, no jogo de terceiro e quarto lugares. Os sul-americanos venceram nas grandes penalidades.

🎙️ Cantilenas

“Em Inglaterra treina-se a 36 ou 37 quilómetros por hora... Em Espanha, a 34”, foi assim que Rafael Benítez, um treinador histórico com obra feita em Espanha e Inglaterra, definiu as diferenças entre as culturas.

💾 As nossas histórias

🔦 Uma sugestão

“Dear Gareth – do it for me, Sir Bobby and England”: um artigo de Sven-Goran Eriksson, antigo selecionador inglês, no “The Telegraph”.

🎲 O que vem aí

Espanha-Inglaterra às 20h00, em Berlim. Já agora, Argentina-Colômbia, às 01h00, em Miami.

