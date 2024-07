​⚽ A volta ao Euro em 90 segundos. As idades aberrantes e inverossímeis (e uma história sobre Gibraltar)

As seguintes palavras foram escritas por Nelson Rodrigues na revista “Manchete Esportiva”, ainda antes do Mundial de 1958. “Examino a ficha de Pelé e tomo um susto: dezessete anos! Há certas idades que são aberrantes, inverossímeis. Uma delas é a de Pelé. (...) Pois bem, verdadeiro garoto, o meu personagem anda em campo com uma dessas autoridades irresistíveis e fatais. Dir-se-ia um rei, não sei se Lear, se imperador Jones, se etíope. Racialmente perfeito, do seu peito parecem pender mantos invisíveis. Em suma, ponham-no em qualquer rancho e a sua majestade dinástica há de ofuscar toda a corte em derredor.”

E Pelé lá ofuscou tudo e fez dois golos na final de Solna contra a Suécia (já tinha feito três à França e outro ao País de Gales). Que profético, o senhor Rodrigues, que sentenciou o fim do ‘vira-latismo’ brasileiro.

Lamine Yamal faz este sábado 17 anos, uma idade aberrante, inverossímil, como sabemos. A maior figura da Espanha neste Campeonato da Europa, principalmente por ser tão jovem e por jogar com a fineza de um artesão (e por ‘aquele’ golo e por bater recordes, até de Pelé), tem os olhos e suspiros todos do seu lado. O que escreveria Nelson Rodrigues sobre ele? Enfim, no domingo, pelas 20h00, joga-se a final entre Espanha e Inglaterra, em Berlim.

Por isso mesmo, o Eduardo Soares da Silva foi saber que vento sopra em Gibraltar e no futebol daquele pequeno território. Ouviu desabafos, confissões e certezas. É uma bela história. Já agora, sabia que Gareth Southgate e o adjunto Jimmy Hasselbaink, selecionador e um dos adjuntos de Inglaterra, jogaram contra Jesús Navas, o lateral-direito espanhol, numa final em 2006?

🕹️ O futebol foi isto

Com um interregno tão grande no Euro 2024, olhamos para o jogo da seleção feminina de Portugal, que empatou contra a Bósnia (0-0), na sexta-feira, e garantiu o regresso à elite da Liga das Nações.

🎙️ Cantilenas

“O Real Madrid, num jogo de Champions, sente-se cómodo sem bola, tem essa confiança para, quando receber a bola, saber que vai marcar. Pois bem, sinto que se passa o mesmo aqui”, admitiu Ollie Watkins, o avançado inglês que marcou o golo na semifinal contra os Países Baixos.

💾 As nossas histórias

🔦 Uma sugestão

Gary Lineker: ‘Lamine Yamal blows my mind. I’ve not seen anything like this’: o ex-futebolista e apresentador deu uma entrevista ao “The Guardian” e admitiu estar ‘louco’ com o esquerdino imberbe de Espanha.

🎲 O que vem aí

É melhor ir até à praia arejar um pouco, pois o domingo será duro: final masculina de Wimbledon, final do Euro 2024 e final da Copa América.

