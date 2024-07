​⚽ A volta ao Euro em 90 segundos. O "baile de grande gala em Belgrado" e a história de Watkins

Com o futebol parado na Alemanha, puxamos a fita atrás e contar porque a seleção portuguesa falhou o primeiro Campeonato Europeu da História, em 1960. Bom, na altura a Taça das Nações da Europa. Antes da fase final, jogada entre quatro equipas, tiveram lugar os ‘oitavos’ e ‘quartos’. Portugal superou a República Democrática Alemã, com vitórias em Berlim e nas Antas.



Seguiu-se a poderosa Jugoslávia. E os muitos milhares no Jamor até testemunharam uma vitória na primeira mão, por 2-1, com golos de Joaquim Santana e Matateu. O drama veio no segundo jogo, em Belgrado. A reboque do maravilhoso futebol de Dragoslav Sekularac, avô do jovem Sekularac que anda pelos sub-21 do Fulham, os jugoslavos esmagaram Portugal por 5-1 (e perderiam a final do torneio contra a URSS). O 11 português era composto por Acúrcio, Mário João, Virgílio, Germano, Cavém, Coluna, Fernando Mendes, David Júlio, Hernâni, Santana e Matateu.

A página 17 do “Diário de Lisboa” berrava “Baile de grande gala em Belgrado”. No fundo, os portugueses foram engolidos por “teias de passes, fintas e dribles plenos de preciosismos técnicos, ligados a um conjunto harmonioso, límpido e, ao mesmo tempo, terrivelmente prático e eficaz”, celebrava o cronista Fernando Soromenho, que considerou o 5-1 curto…

No domingo joga-se a final do Euro 2024 entre Inglaterra e Espanha. Já tinha reparado que os campeões europeus, no século XXI, pertencem apenas ao sul da Europa? Maravilhosa também é a história de Ollie Watkins, da quarta divisão até ao golo que faz sonhar os ingleses que andam a cantar, outra vez e como sempre desde 1996, o “football’s coming home”. Sabe como surgiu a canção?

🕹️ O futebol foi isto

Só se jogou o Brasileirão. O Botafogo continua a ganhar jogos: 1-0 vs. Vitória. Resolveu Savarino.

👾 Toooooooooor

O maior golo dos últimos tempos tem sido o de Gareth Southgate, completamente sovado por jornalistas e comentadores pelo jogo apresentado pelos 'three lions'. Adeptos e a federação, escreve o “The Guardian”, querem que continue no cargo, independentemente do desfecho de domingo.

🎙️ Cantilenas

“Desde que ganhemos, não me interessa se marco eu ou o Unai Simón”, declarou esta sexta-feira, em conferência de imprensa, Dani Olmo.

💾 As nossas histórias

🔦 Uma sugestão

“Así será la presentación de Mbappé: invitación a Zidane, niños de su fundación y el ejemplo de Cristiano”: uma pequena história sobre a próxima grande história no futebol mundial.

🎲 O que vem aí

Por enquanto, palavras, treinos e esperas. A final entre Espanha e Inglaterra joga-se domingo, às 20h00, em Berlim.

