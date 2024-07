​Koeman foi a tempo de equilibrar o que ameaçava tornar-se um pesadelo, até à fuga de Watkins (análise à segunda semifinal)

Com movimentos precisos de Mainoo no acompanhamento das jogadas ofensivas, a irreverência de Foden privilegiando o espaço no centro-direita, com mobilidade de Bellingham, algum transporte de Rice numa primeira fase e Kane a participar nas costas dos médios neerlandeses, a Inglaterra conseguiu gerar desconforto a uma desamparada dupla de centrocampistas da 'laranja'. As ocasiões para os britânicos sucederam-se (com destaque para Foden), que viam essa margem para chegar aos três quartos do campo com vantagem constante.

Só que do lado neerlandês houve a perceção do que estava a correr mal e aproveitando um contexto de lesão de Memphis Depay, Ronald Koeman tirou a referência móvel do ataque para lançar mais um médio. Não foi imediato, mas com Veerman junto de Schouten e Reijnders viu-se outro equilíbrio sem bola e espaços mais bem preenchidos, ainda que a saída para o ataque se tenha visto prejudicada pela ausência de um Memphis que se oferecia permanentemente em apoio (sobretudo na meia-esquerda).

Sobretudo depois do intervalo, percebeu-se a quebra que esta simples alteração colocou ao ímpeto inglês, associando também a isso a entrada de Weghorst - sempre importante a receber um jogo mais direto e a poder descarregar para os colegas. Ainda assim, os neerlandeses só ameaçaram mais a sério de bola parada (Veerman a bater, van Dijk quase a faturar) e num ou noutro arranque de Simons.