Uma para Koeman e outra para Southgate como jogadores no Euro. E como treinadores?

Ronald Koeman e Gareth Southgate nunca se defrontaram enquanto jogadores, no entanto, o neerlandês já jogou com a Inglaterra num Europeu e o inglês com os Países Baixos - apenas uma vez, cada, e ambos venceram. Agora que se vão encontrar no Euro 2024, como ficará o registo?

O primeiro a jogar contra a seleção do outro foi Koeman, no Euro 1988. Na fase de grupos, os Países Baixos derrotaram a Inglaterra, por 3-1, com um "hat-trick" de Marco Van Basten. O triunfo ajudou a "laranja mecânica" a avançar para as meias-finais de um torneio que acabaria por conquistar, com uma vitória (2-0) sobre a União Soviética, com que perdera logo na estreia.

Oito anos depois, foi Gareth Southgate a entrar em campo, num Inglaterra-Países Baixos. Foram os ingleses, a jogar em casa, que venceram, por 4-1, com um bises de Alan Shearer e Teddy Sheringham. De nada valeu o golo de honra de Patrick Kluivert. A Inglaterra seguiu para a fase a eliminar, no entanto, nas meias-finais, foi eliminada pela Alemanha, que viria a vencer o Euro 1996.