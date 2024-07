​Mirandinha e o amigo Gascoigne: “Levava-me para os pubs de Newcastle. Com 21 anos já fazia comícios”

Já no sossego caseiro, depois de mais um treino castigador naquele fresquinho de Newcastle upon Tyne, Mirandinha ouvia muitas vezes a campainha e não esperava ninguém. Era Paul Gascoigne. “Queria comer comida brasileira”, revela o primeiro brasileiro a jogar em Inglaterra. A máquina do tempo leva-nos para 1987.



“Ele fez amizade com a gente, com os meus filhos”, conta a Bola Branca este antigo avançado, agora com 65 anos. “Tornou-se um grande amigo, eu morava entre o centro de treinos e a casa dele.” Então e que rapaz era esse? “Estava sempre a colocar-me em coisas erradas”, gargalha.

“Levava-me para os pubs de Newcastle. Com 21 anos já fazia comícios”, continua, com a voz a babar satisfação, diretamente do interior de São Paulo. “O Paul fazia tudo isso instintivamente, por conta da juventude. Era um menino com um coração enorme e gigante. Deixava sempre o grupo muito descontraído com as brincadeiras dele. O Paul foi um companheiro, fizemos uma grande dupla.”

Esta conversa é motivada pelo Euro 2024, pelas meias-finais que a Inglaterra vai jogar esta quarta-feira (vs. Países Baixos), e porque é sempre bom olhar para trás, até para perceber como os debates são reciclados, até quando há resultados. Mirandinha jogou com e viu de perto ‘Gazza’, “um futebolista fantástico, de técnica apuradíssima, diferente do britânico. Tinha muita ginga, muita malandragem, como o brasileiro. Era o mais abrasileirado deles.” Seria a figura do Euro 1996, em solo britânico (cairiam nas semifinais).