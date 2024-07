William Saliba é o melhor ataque de uma França que pouco marca e menos sofre

Era a segunda oportunidade para convencer Mikel Arteta e William Saliba agarrou-a. A defesa estava já bem estabelecida, o seu centro povoado por Gabriel Magalhães e Ben White, mas o francês foi rápido a conquistar a titularidade e empurrar o inglês para o banco. A época terminou mal, com uma lesão nas costas que obrigou Saliba a perder um total de 16 jogos, entre clube e seleção, porém, o lugar já estava ganho e, no curso seguinte, a confiança do treinador manteve-se.

Só faltava mesmo "seduzir" Deschamps. O selecionador francês importa-se com os resultados acima de tudo, todavia, tem os seus preferidos - exemplo disso é a permanência de Antoine Griezmann no onze inicial, apesar de todas as críticas e de só ter dois golos nas últimas 33 internacionalizações. Saliba saltou do banco no primeiro jogo de preparação, que a França venceu, perante o Luxemburgo, por 3-0, e, no segundo (e último), já fez os 90 minutos. Missão cumprida.

Saliba fez o primeiro jogo pela França numa grande competição frente à Áustria, na primeira jornada da fase de grupos do Euro 2024, e desde então mostrou o porquê de ter ganhado a titularidade a um dos homens da confiança de Deschamps.