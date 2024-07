Vem aí o Espanha-França: é isto que tem de saber da primeira meia-final do Euro

Antes do Espanha-Alemanha, falava-se numa autêntica final antecipada. Acho que o pensamento pode ser exatamente o mesmo se pensarmos num embate entre espanhóis e franceses. Estilos diferentes, mas enorme competência e mais-valias diversas em ambos os lados da barricada.



A 'roja' chega a este encontro sem dois habituais titulares no setor defensivo, o lateral-direito Carvajal e o central Le Normand, ambos castigados, e está também privada do médio Pedri, lesionado num embate com Kroos. A equipa mais goleadora do torneio (11 golos apontados) prepara-se para ter os veteranos Nacho e Jesús Navas no 11, com Dani Olmo a assumir o papel de médio mais ofensivo, com muita chegada, visão para o passe/cruzamento e golo.



Do lado gaulês, a expectativa da imprensa local é de que o 'espalha-brasas' Dembélé possa assumir o lugar na ala direita (em detrimento de Griezmann), com Rabiot a voltar à equipa inicial no lugar de um Camavinga que deu uma boa resposta no embate frente a Portugal. Depois da utilização do 4-3-1-2 nos quartos de final, aponta-se a um retorno ao 4-3-3 no embate frente a uma equipa que utiliza o mesmo sistema de base (com a nuance do 4-2-3-1).