Morata corre atrás da felicidade e a felicidade foge dele: "Cortaria a mão para ganhar o Euro"

Morata assumiu, na entrevista publicada esta segunda-feira, que "cortaria uma mão para vencer o Europeu", apesar de "todas as críticas" que é alvo.



O avançado nunca ficou em branco numa grande competição: três golos no Euro 2016, três em 2020 e outros três golos no Mundial do Qatar. Tem sido dos imprescindíveis da seleção de Luis de la Fuente no Euro 2024, ainda que só tenha marcado na estreia frente à Croácia.

É ele que combina com a juventude irreverente de Lamine Yamal e Nico Williams e que esta terça-feira lutará por um lugar na final frente à França. Poderão ser os últimos minutos de Morata com a camisola de Espanha.