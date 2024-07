​⚽ A volta ao Euro em 90 segundos. "Selvagens e Sentimentais" e Morata

Quando Javier Marías decretou que o futebol era “a recuperação semanal da infância”, imagino que na equação moravam apenas os sentimentos próprios da puerícia. Inocência, deslumbramento, heróis distantes e milagrosamente colados aos túneis do coração. Mas, quem sabe, o escritor não tenha tido em conta a multiplicação dos jogos, o que dilui o encantamento, pois a espera tem as suas virtudes, e o surgimento das redes sociais e do ódio que antes vivia envergonhado.

Álvaro Morata é um homem perseguido. Honesto e pachola, está na cara que é bom rapaz, é assassinado virtualmente e à distância porque falha um golo de vez em quando. No último Campeonato da Europa, revelou que recebeu mensagens em que desejavam a morte dos seus filhos. Quem merece ler isso? Na véspera do Espanha-França, para as ‘meias’ do Euro 2024 (é isto que tem de saber sobre o jogo), o avançado deu uma entrevista e revelou quem gostaria de ver no espelho.

“Uma pessoa orgulhosa do esforço que fez toda a vida, do sacrifício, e sobretudo uma boa pessoa que pensa mais nos outros do que em si”, enumerou, numa lista que sugere que está ferido. “E um grande pai de família, que é mais importante do que qualquer título. Que sejas um exemplo para os teus filhos não tem comparação com nada”. Senhoras e senhores, Álvaro Morata. O Eduardo Soares da Silva contou a história dele e as lutas que afastam a felicidade (este jornalista também fez um raio-x ao desempenho de Cristiano no Euro e ouviu um antigo avançado da seleção).

Já a Inês Braga Sampaio escreve-nos sobre o trajeto até ao céu de Saliba, o central que tem ares de lenda e que promete ajudar a França a chegar à final do Europeu. Neste caso, há mais sonhos do que angústias. Apesar de tudo, Javier Marías não era ingénuo e o livro onde tatuou aquela frase no início desta newsletter tem como título “Selvagens e Sentimentais”. Morata que o diga…

🕹️ O futebol foi isto

Sem jogos no Campeonato da Europa e a fominha a apertar agora que a abundância de futebol acabou, aproveitamos para informar que a Liga dos Campeões arranca esta terça-feira.

👾 Toooooooooor

Talvez a primeira página do “L’Équipe”...? “No pasarán”, com uma fotografia dos defesas e do guarda-redes franceses, numa referência aos espanhóis mas sobretudo ao ambiente político que vai marcando a atualidade e desporto franceses.

🎙️ Cantilenas

“Se a França te aborrece, muda de canal e vê outra coisa”, Didier Deschamps, o selecionador francês, não adorou a pergunta de um jornalista sueco.

💾 As nossas histórias

🔦 Uma sugestão

“Thiago Alcántara ya no arriesga más: se retira el jugador al que se le aplaudía hasta la intención”: um texto de Ramón Besa no “El País” sobre a despedida de um dos mais belos futebolistas que o futebol viu…

🎲 O que vem aí

Espanha-França, às 20h00, em Munique

