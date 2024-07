Murat Yakin, o ídolo do TikTok que venceu as dúvidas para levar a Suíça ao sucesso

A Suíça pode não ser uma potência europeia, mas o seu apuramento para as fases finais de Campeonatos da Europa é como que uma obrigação - só falhou dois dos últimos oito torneios, entre 1996 e 2024. Pode contar-se, habitualmente, com uma equipa forte, que cumpre com os mais fracos e causa problemas aos mais fortes. Tanto assim é que, nos últimos anos, também se habituou a marcar presença na fase a eliminar: oitavos de final em 2016 e "quartos" em 2020.

Contudo, e apesar de o objetivo ter sido atingido, a prestação da Suíça na fase de qualificação foi dececionante. A equipa de Murat Yakin empatou cinco dos dez jogos e ficou em segundo, a cinco pontos da Roménia, com um estilo de jogo enfadonho, encolhido sob a sombra dos feitos do anterior selecionador, Vladimir Petkovic, e envolto em crescentes críticas da imprensa e dos adeptos. A dúvida, antes do Europeu, era se Yakin não seria despedido antes de lá chegar.

Não foi demitido, mas foi obrigado a fazer uma mudança: teve de recrutar um novo adjunto. Entra Giorgio Contini, que já tinha sido o número 2 de Yakin no Luzerna e que, como treinador principal, impressionou no Lausanne e no Grasshoppers. Na assistência a Yakin, é o "encantador de jogadores" responsável por, nas próprias palavras, "montar o puzzle" de forma a surpreender os adversários.

Agora, a Federação suíça estará a dar palmadinhas nas próprias costas, porque a sua seleção impressiona não só pelos resultados, como também pelo jogo. Murat Yakin apoia-se numa base sólida - o guarda-redes Yan Sommer (que relega Roman Bürki, guarda-redes que ajudou o Borussia Dortmund a chegar à final da Liga dos Campeões, para o banco), o trio de centrais Fabian Schar, Manuel Akanji e Ricardo Rodríguez, e o duo Granit Xhaka e Remo Freuler no meio-campo - e, depois, seleciona as restantes peças de acordo com as necessidades do jogo.



Kwadwo Duah foi aposta no primeiro jogo, frente à Hungria, e marcou. No segundo, diante da Escócia, Xerdan Shaqiri foi lançado no onze e também picou o ponto, com um grande golo. Breel Embolo foi o escolhido para o terceiro jogo e foi um quebra-cabeças para a defesa da Alemanha. Todos jogam e têm o seu papel.