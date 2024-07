"O Diogo Costa é o mais completo": uma conversa com o novo treinador de guarda-redes do FC Porto

O antigo treinador do guarda-redes da seleção nacional - e novo, dado que regressa ao Dragão para integrar a equipa técnica de Vítor Bruno - mostra-se, assim, pouco surpreendido com a prestação de Diogo Costa no desempate por grandes penalidades nos "oitavos".



Mas como se prepara um guardião para aqueles momentos, em que um microssegundo de hesitação pode estragar tudo

Luís Miguel Ferreira frisa que há todo um trabalho com a equipa técnica, de estudo dos adversários, com imagens em vídeo, de quem bate os penáltis e para que lado, porém, "o defender penáltis tem muito a ver com a intuição do guarda-redes".

"Foi o que aconteceu neste jogo. O Diogo foi muito intuitivo, leu muito bem a linguagem corporal do gestual do batedor e decidiu. Depois, com as capacidades físicas e técnicas que tem, deu-nos a passagem aos quartos de final", refere.