Mangala: "Merecíamos ganhar em 2016, mas depois chegou um iluminado chamado Éder"

Como foi ver o golo do Éder ali do banco? Pensa-se logo que acabou?

É difícil. Quando vês o jogo, a saída do Ronaldo, a bola na trave, as defesas do Patrício, tudo isso... e depois o Éder. Parece que estava tudo a cair no chão. Tentas dar a volta, mas era difícil. Havia muitas coisas que estavam a favor de Portugal. Se vires o jogo, reparas nas incidências. O título era para Portugal. O Éder fez aquele golo, pode tentar várias vezes e a bola não entra. É o futebol. É a magia do futebol também. Muito triste para nós, muito bom para Portugal.

Qual foi o impacto de perder a final em casa? Houve muitas críticas?

Críticas não, foi uma grande tristeza, houve pena e desilusão, mas críticas não. Fizemos tudo, fomos até à final, cada um viu o jogo, viu que demos tudo no campo para levar o troféu... não conseguimos. Veem os países que ficaram no nosso percurso também, não houve muita crítica. Pelo contrário. Houve tristeza, mas muito apoio do país pelo que fizemos na competição toda.

Essa derrota pode ter dado força para a França vencer o Mundial dois anos depois?

Tenho a certeza que sim. Em 2014, fomos aos quartos e à final em 2016. A equipa melhorou, o país foi ainda mais atrás da equipa e vencemos o Mundial. Esse Europeu, da forma que foi e o apoio que tivemos, deu mais motivação para ganhar um troféu. E foi um Mundial, que é ainda melhor do que Europeu.

Ainda há algum rancor ou mágoa em relação a Portugal? É uma memória viva?

Eu tenho muitos amigos portugueses em França e no dia 10 de julho, a cada ano, lembram-me. E eu pergunto o que há a 10 de julho? E eles lembram 2016. Às vezes recebo esse tipo de mensagens. Perdemos essa final, mas depois vencemos o Mundial e ainda fomos a outra final. O tempo passa. Esta semana recebi muitas mensagens sobre o jogo de Portugal, mas já não há muitas pessoas que falam sobre isso, porque vencemos um Mundial e fomos a outra final.

É a primeira vez que Portugal e França se defrontam num jogo a eliminar desde essa final. Há oportunidade de vingar a derrota?

Não, não vejo como uma vingança, mas como um jogo que dá oportunidade de chegar à meia-final. Perdemos o confronto individual contra Portugal nesse Europeu, mas também já vencemos o Mundial e fomos a uma outra final. Já sei como é o Deschamps, amanhã vai ser um jogo para atingir a meia-final e é só isso. Portugal tem uma seleção de qualidade, é um jogo muito importante, são duas nações importantes do futebol.

Como avalia o Europeu da França até agora? Esperava-se mais? Até agora, só marcaram golos de penálti ou na própria baliza.

Não sei se as críticas são justas. Todos esperam que a França ganhe 4-0 e 5-0 e que jogue muito bem. Se vires bem as coisas, a França nunca teve um grande futebol. Tem um bom bloco, joga bem defensivamente e depois tem qualidade na frente para fazer a diferença.

Este Europeu podem estar um pouco em baixo, falham muito à frente. Estão a criar oportunidades, só que a falhar fazer o golo. Nesse sentido, as críticas são justas, mas estamos a passar e é o mais importante. Defensivamente, estamos a fazer um grande Europeu e quando dificilmente sofres, não perdes. Vai chegar a um momento que os da frente vão acordar, fazer mais golos. Se tivermos esse equilíbrio, a partir daí cuidado com a França, vai ser mesmo muito forte. Já é favorito e se derem esse passo ofensivamente, há uma grande oportunidade de irem até ao fim.