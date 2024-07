Guilherme Ramos, futebolista do Hamburgo: "Custa-me um pouco ver todas as críticas à volta do Cristiano"

O defesa Guilherme Ramos joga no SV Hamburg, um clube gigante na cidade onde o Portugal-França se vai jogar esta sexta-feira, às 17h00. Este futebolista, de 26 anos, conversa com Bola Branca sobre a aventura germânica e sobre sonhos, mas também defende Cristiano Ronaldo e descreve Rafael Leão, com quem jogou na formação do Sporting, como um "fora de série".

Fale-me da sua experiência aqui na Alemanha.

Já são três anos que estou aqui na Alemanha, vou fazer o quarto. No primeiro ano acabei por jogar na Bundesliga. Acho que na altura fui o primeiro português a fazer o salto da Segunda Liga para a Bundesliga. Houve um tempo de adaptação pela língua, pelo clima, mesmo pelo nível foi um salto bastante grande, mas acho que foi uma época que me correu bem. Fiz ainda alguns jogos, cerca de 13 penso eu, nove a titular e alguns a entrar.

Acabamos por descer de divisão, joguei mais uma época no Arminia e este ano acabei por me mudar para o Hamburgo, que é um clube com uma dimensão gigantesca aqui na Alemanha, e o objetivo neste momento é subir de divisão, não há outro objetivo sem ser esse. É o que esperam de nós e nós também gostamos dessa pressão.

O Guilherme e o Daniel Fernandes são os únicos portugueses nesta equipa do Hamburgo. Há algum tipo de relação especial entre vocês dentro e fora de campo?

O facto de o Daniel falar português foi logo ali algo em comum que nos fez aproximar um pouco mais e acabámos por construir uma relação mais próxima. Ele, apesar de não falar perfeitamente português, safa-se muito bem porque aprendeu a língua e sabe falá-la. De facto, acabámos por criar uma relação mais forte do que normalmente se tem com outros jogadores.

Beckenbauer, falecido este ano, esteve duas épocas no Hamburgo antes de pendurar as chuteiras nos EUA. O que é que lhe diz esta figura lendária do futebol germânico e mundial visto que você também é um defesa central?

O Beckenbauer já é bem mais antigo do que aquilo que eu me lembro, não me lembro de o ver ao vivo. Sem dúvida que é um nome que toda a gente conhece, digamos que é uma lenda europeia ou talvez mundial, mas de facto nunca acompanhei um jogo do Frank. Sei que foi um grande jogador, mas acaba por não ser uma referência por já estar um pouco distanciado daquilo que foram os anos que comecei a perceber o que é o futebol. Reconheço que foi um grande jogador, atingiu muitos títulos, mas, enquanto jogador, não conheço muito bem. Sei que tinha muita capacidade com bola, mas tirando isso não conheço.

A seleção portuguesa está em Hamburgo e joga esta sexta-feira. Que leitura faz agora da equipa no Campeonato da Europa?

A seleção portuguesa é uma equipa com enorme qualidade, de topo mundial. Tirando o jogo da Turquia, onde fomos realmente superiores e mostrámos muita qualidade e conseguimos ter o controlo do jogo, se calhar não estivemos a 100% no resto dos jogos. Mas o futebol funciona mesmo assim. Isto aqui tanto pode acabar para um lado como para o outro, fomos campeões europeus se calhar sem jogar o futebol mais atrativo do mundo.

Neste momento, estou como fã, vou transmitir o máximo de energia positiva, acreditar até ao fim. Agora vamos ter um jogo bastante complicado, acho que vamos ter de estar a um nível bastante mais elevado do que tivemos contra a Eslovénia, para podermos sair com uma vitória, mas sem dúvida que temos muita qualidade na nossa equipa para fazer melhor e conseguir uma vitória no próximo jogo. Ainda não sei se vou poder estar presente no jogo, mas se conseguir vou lá estar e apoiar ao máximo para trazermos a vitória e passar para a próxima fase.

Partilhou balneário com Rafael Leão na formação do Sporting. O que lhe falta para ser um fora de série?

Sinceramente, não sei o que lhe responder a essa pergunta, mas para mim o Rafael Leão já é um fora de série. Claro que não está no top-5, se calhar, mas o Leão é um dos melhores a participar ali na parte da frente do campo. É um desequilibrador nato. Isso aí são coisas muito específicas às quais eu não tenho resposta, mas o Rafa sem dúvida que é um jogador incrível e ainda tem uma longa carreira pela frente, ainda tem muito para conquistar.

E Cristiano? Como é que o Guilherme analisa aquele momento de quebra anímica frente à Eslovénia e a forma como ele reagiu depois?

Sinto que foi um momento em que ele acabou por não conseguir controlar as emoções. O Cristiano tem mostrado o quanto quer ajudar a seleção e dar o máximo valor possível a Portugal. Acho que ele sentiu que naquele momento pode ter desapontado uma nação inteira por não ter marcado aquele penálti, mas, pronto, acabou por assumir o primeiro penálti e ajudou a equipa a rumar à vitória.

Ele já disse que este será o seu último Euro e percebo o lado humano dele em acabar por não conseguir controlar as suas emoções, mas mais uma vez acaba por demonstrar o quão forte ele consegue ser e recuperar em pouco tempo. Acaba por me custar um pouco ver todas as críticas que há à volta dele, um jogador que deu tanto a Portugal, mas o mundo é mesmo assim e ele é forte o suficiente para seguir em frente e guiar a nossa seleção.

Que estádio é este em que Portugal vai jogar esta sexta-feira?

É o Volksparkstadion, é um estádio histórico, onde já foram jogados muitos e grandes jogos da Europa. Acho que é um estádio incrível, com uma energia incrível, cada vez que lá jogamos é transmitida toda uma energia difícil de explicar por palavras. São 56 mil adeptos, o que é bastante, e espero que no próximo jogo estejam muitos portugueses a apoiar a seleção e a torcer por uma vitória.

Se Portugal passar, na sua opinião: Espanha ou Alemanha?

Não é fácil responder. São duas seleções com uma grande qualidade. Entre as duas, venha o diabo e escolha. Acho que tivemos um bocado de azar no lado em que ficámos [no quadro], ficaram do nosso lado grandes seleções.

Sente-se um imigrante de luxo na Alemanha? Um português privilegiado aí ou não?

Na verdade, não tenho grande vida social. A minha vida acaba por estar um bocado à volta do futebol, tenho os treinos, venho para casa para recuperar, salvo algumas exceções em que vou jantar fora ou dar um passeio, mas única diferença que me distingue de outros imigrantes é que algumas pessoas me pedem para tirar fotos nas ruas. Tirando isso, acho que não sou tratado de forma diferente. Se calhar acabo por ter a capacidade financeira para ir onde e quando quero mas não acho que haja algum tipo de distinção entre mim e qualquer outra pessoa.

A seleção seria um sonho para si?

Sem dúvida que é e sempre será o meu grande sonho e o meu grande objetivo. Quem me conhece, sabe desde sempre que é o meu grande objetivo, representar um dia a seleção. Sei que o nível é muito alto lá dentro, mas acredito que algum dia poderei chegar lá e, enquanto jogar, será sempre o meu sonho. Se não o alcançar, está tudo bem, mas farei o meu melhor para lá chegar.

Tem mais dois anos de contrato com o SV Hamburgo. É para cumprir o contrato? Pretende renovar?

O futebol é muito imprevisível. Muitas vezes, o que é verdade hoje, amanhã já não é. Tento focar-me ao máximo naquilo que é o meu trabalho, fazer o melhor que consigo e deixo a gestão do meu futuro para o meu empresário, que é quem gere isso. É assim que eu funciono e que me sinto bem a fazer. Focar-me ao máximo naquilo que são as minhas tarefas: jogar futebol.