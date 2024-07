​⚽ A volta ao Euro em 90 segundos. A mirada do derrotado, uma conversa com quem conhece Diogo Costa e a traça

Uma traça andou a espiar a redação da Renascença em Gaia. “Sinal???”, questionou uma jornalista da casa. Sabemos perfeitamente que se trata de um malabarismo para convocar uma feitiçaria piedosa, invocando o filme de 2016, na final do Europeu, contra a França.

Depois das dores de 1984 e 2000, ficámos a saber finalmente como é estar do lado da felicidade. Mas outros ficaram nessa fronteira que se confunde com o abismo mais tenebroso, como Eliaquim Mangala. Em entrevista ao Eduardo Soares da Silva, o defesa do Estoril explicou as agruras do derrotado.

Depois do jogo contra a Eslovénia, vivemos tempos em que é mais ou menos Diogo Costa mais 10, então a Inês Braga Sampaio foi ouvir o novo treinador de guarda-redes do FC Porto, Luís Miguel Ferreira, que o tinha apanhado nos sub-19. Martínez quer mais golos e Bernardo Silva garante que Portugal está “num bom lugar” para ganhar o Europeu. Deschamps tem dúvidas...

O mais rematador do Europeu é português, sabia? Enfim, sem surpresa, é Cristiano Ronaldo, que Guilherme Ramos, futebolista no Hamburgo, defende em entrevista ao Luís Aresta, o enviado RR à Alemanha. Saiba o que tem de saber sobre as seleções portuguesa e francesa, pela pena do comentador Francisco Sousa.

🕹️ O futebol foi isto

👾 Toooooooooor

Podemos lembrar o golo de dom Ederzito? Em 'slow motion' e com uma guitarra portuguesa e tudo.

🎙️ Cantilenas

“Não sei se Portugal é mais ou menos forte agora [do que em 2016]”, confessou Didier Deschamps, selecionador francês, na véspera do jogo contra os portugueses.

💾 As nossas histórias

🔦 Uma sugestão

"Cristiano Ronaldo and the Problem With Too Much Fame": Rory Smith escreve sobre a seleção portuguesa e os sentimentos à volta do capitão no “New York Times”.

🎲 O que vem aí

Espanha-Alemanha às 17h00, em Estugarda

Portugal-França às 20h00, em Hamburgo

