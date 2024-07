Os cinco destaques dos oitavos de final do Europeu

Gakpo coloca os Países Baixos na rota da final



Os Países Baixos não alimentaram grandes expectativas durante uma fase de grupos discreta, com uma vitória suada contra a Polónia, um empate com a França e uma derrota contra a surpreendente Áustria. Essa perceção pode ter mudado.

Cody Gakpo, avançado do Liverpool, já tinha chamado à atenção com dois golos na fase de grupos, mas a exibição contra a Roménia eleva-o a estrela do torneio. Marcou o primeiro com um remate colocado e assistiu o segundo após uma grande jogada individual de insistência.

Pode não ser a "laranja mecânica" de outros tempos, mas, do lado teoricamente mais fácil do torneio e com encontro marcado frente à Turquia nos quartos de final, fica a pergunta no ar: tem a seleção de Koeman reais possibilidades de chegar à final, à boleia do emergente Gakpo?